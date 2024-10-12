Спортсмены из Серпухова стали призерами международного турнира по водно-моторному спорту

Сотрудники Протвинского филиала научно-исследовательского института «ЛУЧ» продемонстрировали выдающиеся результаты на международных соревнованиях по водно-моторному спорту. Они прошли в Республике Беларусь с 13 по 15 сентября.

Местом проведения стало живописное Волотовское озеро, расположенное недалеко от Гомеля. Соревнования собрали более 70 экипажей из России и Белоруссии, что подчеркивает высокий уровень мероприятия и растущий интерес к этому виду спорта.

В составе сборной России выступили спортсмены из шести областей, включая представителей Подмосковья — Сергея Широбокова и Андрея Трусова из Протвино. Оба спортсмена добились впечатляющих успехов, завоевав по две золотые медали. Сергей Широбоков стал победителем в классе «глиссер», а Андрей Трусов одержал победу в классе «катамаран».

Спортсмены отметили, что их подготовка к соревнованиям и успешное участие стали возможными благодаря поддержке профсоюзной организации НИИ НПО «ЛУЧ». Этот успех подчеркивает высокий профессионализм и преданность делу сотрудников Протвинского филиала, а также их вклад в развитие водно-моторного спорта в регионе.

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