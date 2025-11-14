Спортсмены из Серпухова стали призерами международного турнира по муай-тай
В Нижегородской области с 6 по 14 ноября прошел международный турнир — Кубок Содружества по муай-тай. В масштабных соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Турции.
Российские спортсмены боролись не только за медали, но и за путевки на предстоящее первенство России. В составе сборной Московской области воспитанники серпуховской спортивной школы «Зубренок» завоевали пять медалей различного достоинства.
Золотыми призерами турнира стали Яна Еремина, Василиса Киселева и Арина Зуева.
Бронзовые награды завоевали Захар Крикун и Глеб Гусев.
Подготовку команды осуществлял старший тренер сборной Московской области, тренер спортивной школы «Зубренок», чемпион мира, мастер спорта международного класса Дильшод Мирзаев.
Представители администрации поздравили юных спортсменов и их наставника с высокими результатами и пожелали новых побед на предстоящих стартах.