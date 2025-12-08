Спортсмены из Серпухова стали призерами чемпионата мира по стритлифтингу

Команда «Лига сильнейших» достойно представила Серпухов на международной арене. Спортсмены не только заняли призовые места, но и выполнили престижные нормативы.

Стритлифтинг — это силовой вид спорта, включающий два упражнения с отягощением: подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях.

Пять атлетов из Серпухова выполнили норматив мастера спорта в различных весовых категориях. Филипп Савостин 19 раз подтянулся с дополнительным весом 15 килограммов, Макар Соловьев выполнил 16 подтягиваний, Георгий Рожков — 15 подтягиваний с дополнительным весом 25 килограммов. Иван Чернышов подтвердил норматив дважды мастера спорта, выполнив 12 подтягиваний с весом 15 килограммов. Сергей Савин показал результат в 43 отжимания на брусьях.

Еще один атлет из Серпухова Андрей Ващенко выполнил норматив мастера спорта международного класса: 25 подтягиваний со своим весом и 68 повторений на брусьях в категории до 82,5 килограмма.

Заместитель главы городского округа Оксана Лебедева поздравила спортсменов и их тренеров с успехом. «Эти результаты — плод железной самодисциплины и силы воли каждого. Вы доказали: серпуховские спортсмены способны покорять мировые вершины», — отметила она.