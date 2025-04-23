Спортсмены из Серпухова приняли участие в трех этапах Кубка России по мотокроссу

Юные гонщики спортивной школы «Зубренок» в Серпухове вернулись с учебно-тренировочных сборов, которые проходили на юге России. В рамках сборов команда приняла участие в трех этапах Кубка России по мотокроссу, показав достойные результаты.

Несмотря на непростые условия, команда продемонстрировала уверенный прогресс. Особенно отличился Савва Болотов, который начал соревнования с 12-го места на первом этапе в поселке Новомихайловский и завершил третий этап уже на пятой позиции, войдя в число сильнейших мотогонщиков страны.

«Первые два этапа проходили на крайне грязевых трассах, что создало серьезные проблемы как с техникой, так и с самим треком», — рассказал тренер Дмитрий Семенков.

Он отметил, что новые мотоциклы, предоставленные администрацией округа, сыграли важную роль в улучшении результатов команды. Сам тренер, несмотря на травму пальца, сумел одержать победу во всех трех этапах Кубка в своей возрастной категории, продемонстрировав высокий уровень мастерства и силы духа.