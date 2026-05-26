Спортсмены из Серпухова приняли участие в региональном фестивале самбо

23 мая в Подольске состоялось знаковое событие — I региональный фестиваль «Самбо в школу», в котором приняли участие спортсмены из Серпухова. Фестиваль приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Масштаб турнира впечатляет: 380 юных борцов из Москвы, Московской, Тульской и Калужской областей вышли на ковер, чтобы продемонстрировать силу и характер. Спортсмены из Протвино показали высокий уровень мастерства.

Золотые медали завоевали: Филатов Михаил, Макурин Тигран, Боровкова Ульяна, Брандукова Алина, Митяева Анна, Полева Виктория, Небиева Амира.

Серебряные медали получили: Настасин Матвей, Набоков Иван, Горбатов Андрей, Кузина Мария, Полева Валерия, Фетуллаев Саид.

Бронзовые медали удостоены: Зиновьев Виктор, Геращенко Ярослав, Охотников Павел, Кузин Денис, Волкова Глафира.

Особо отмечены Илья Сериков и Роман Голованов — ребята боролись на пределе возможностей и заняли почетное пятое место. По итогам общего зачета команда Протвино заняла второе место среди сильнейших команд региона.

Организаторы выражают огромную благодарность тренеру Кафаровой Владе Валерьевне. Ее труд, терпение и профессионализм — фундамент этих побед. Поздравляем учеников и их родителей. Гордимся каждым из вас.