Спортсмены из Серпухова приняли участие в чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Более 800 спортсменов из четырех стран приняли участие в международном чемпионате 12 апреля. Представители Серпуховского округа выступили в нескольких дисциплинах и показали заметный рост результатов.

Соревнования объединили атлетов в полутора десятках силовых направлений, включая русский жим и hip thrust. Участники боролись за разряды и личные рекорды, демонстрируя уровень подготовки и физической формы.

Серпуховский округ на чемпионате представил Вячеслав Графкин, участник местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. За год он значительно улучшил свои показатели. В прошлом сезоне спортсмен поднял 47,5 кг, теперь его результат составил 85 кг. Это позволило ему выполнить норматив первого взрослого разряда.

Графкин начал тренироваться на регулярной основе в мае 2025 года. За короткий срок он смог добиться прогресса за счет системной работы и поддержки команды.

«Я не ожидал, что смогу выйти на такой результат так быстро. Это заслуга дисциплины и людей, которые были рядом», — отметил спортсмен.

Его наставник Игорь Старовойт также выступил успешно. При собственном весе 87 кг он зафиксировал результат 177,5 кг. Спортсмен намерен улучшить показатель уже в июне и выйти на уровень 190 кг.

«Работа продолжается. Есть понимание, как двигаться дальше», — сказал Старовойт.

Выступление представителей округа стало примером устойчивого прогресса и личной мотивации. Спортсмены подтвердили, что системные тренировки и четкие цели дают результат даже за короткий срок.