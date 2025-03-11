Спортсмены из Серебряных Прудов выступят на областных соревнованиях по самбо

Воспитанники спортивной школы «Юность» стали победителями и призерами на межмуниципальных соревнованиях по самбо среди юношей возрастной категории 12-14 лет. Турнир, собравший сильнейших самбистов южных муниципалитетов региона, стал важным этапом отбора на предстоящее первенство Московской области по самбо.

Соревнования, прошедшие в спортивном комплексе «Молодежный», собрали около 120 спортсменов, которые боролись за звание лучших и за право представлять свой муниципалитет на областном уровне.

Четверо спортсменов из Серебряных Прудов сумели подняться на пьедестал почета. Золотую медаль и первое место в своей весовой категории завоевал Егор Толстоногов. Серебряным призером стал Давид Манукян. Бронзовые медали и третьи места заняли Роман Кизирян и Кирилл Студнев.

В Подмосковье уделяется большое внимание развитию детского спорта. Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области ранее сообщала о том, что более 240 тысяч учащихся региона проявляют интерес к спортивной деятельности.