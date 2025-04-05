Спортсмены из Серебряных Прудов стали призерами первенства России по сумо

Завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, 17 и 19 лет, проходившее в Орле. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 22 регионов страны, в том числе из Серебряных Прудов.

Сумоисты из Серебряных Прудов завоевали 12 медалей: две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых. В числе лидеров команды оказались Дарья Иванова, Александра Шлямова, Антонио Ашотян, Егор Толстоногов, Варвара Нурмуханова, Зарина Ландыс, Степан Долгов, Сергей Шкарой и Валерия Верлова. Их упорство и мастерство позволили достичь высоких результатов на столь престижных соревнованиях.

Все спортсмены являются воспитанниками спортивной школы «Юность». В секциях восточных единоборств занимаются свыше 300 человек. Занятия организованы в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни», что способствует развитию спортивных навыков среди молодежи.

В общекомандном зачете сборная Московской области заняла второе место в возрастной категории до 17 лет.