Спортсмены из Щелкова выиграли соревнования по дзюдо

Молодые дзюдоисты из Щелкова показали высокие результаты на финальном этапе международного турнира «Битва городов», проходящего в Академии единоборств федеральной территории «Сириус». Мероприятие организовано Федерацией дзюдо России совместно с инициативой «ДоброFON».

В рамках соревнований команда спортсменов из Щелкова преодолела стадию 1/8 финала, обыграв сборную Североуральска со счетом 13:3.

«Эта убедительная победа стала результатом отличной подготовки и высокого уровня мастерства участников, демонстрирующих превосходную технику и тактику боя. Следующая важная встреча ожидает команду из Щелкова в четвертьфинале, который состоится 17 декабря», — сообщили организаторы.

Им предстоит встретиться со сборной Краснодарского края. Победа в данном поединке откроет дорогу к полуфиналу. Турнир «Битва городов» ежегодно привлекает сильнейших молодых борцов со всей России, способствуя развитию спорта и популяризации дзюдо среди молодежи.