Спортсмены из Щелкова стали серебряными призерами всероссийских соревнований по плаванию

Воспитанники плавательного центра «Нептун» выступили на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту, которые проходили в Саратове. В борьбе с сильнейшими командами страны щелковские спортсмены завоевали сразу две серебряные медали.

Соревнования собрали более 100 атлетов, представляющих десять ведущих команд со всей Российской Федерации.

«Одним из самых ярких моментов стало завоевание серебряной медали в командной дисциплине — эстафете 4×50 метров вольным стилем. В составе команды успешно выступили Таисия Беликова, Демид Беляков и Александр Павлов», — сообщили в центре «Нептун».

Кроме успеха в эстафете, Таисия Беликова завоевала еще одну серебряную награду на дистанции 50 метров в ластах. Это достижение стало личным рекордом спортсменки. Подготовку атлетов осуществляла педагог Елена Сергеева.