Спортсмены из Щелкова победили на Всероссийской спартакиаде слепых

Всероссийская спартакиада слепых среди образовательных учреждений прошла в Йошкар-Оле. Сборная из Щелкова завоевала первое место в командном зачете.

Ключевую роль сыграл воспитанник школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» Артем Концов. Он показал выдающийся результат и принес сборной победу.

«Артем — талантливый и целеустремленный спортсмен, и эта победа — закономерный результат его упорных тренировок», — отмечает тренер Дмитрий Шипилов.

Второе место заняла команда Свердловской области, а бронзовыми призерами стали спортсмены из Нижегородской области. Участники соревновались в легкой атлетике, плавании, голболе, мини-футболе и шашкам.

