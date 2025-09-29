Спортсмены из Реутова стали призерами Московской лиги самбо

Спортсмены из Реутова успешно выступили на стартовом этапе Московской лиги самбо и завоевали семь медалей. Турнир открывает соревновательный сезон в Подмосковье и является одним из самых представительных.

В турнире приняли участие более 400 спортсменов из Московской области, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов России. Воспитанники спортивной школы из Реутова стали призерами и завоевали семь медалей в двух возрастных категориях.

Среди самбистов 2013–2014 годов рождения Федор Кудряшов и Матвей Богданов получили золотые медали. Они выступали в весе до 31 и 55 килограммов соответственно. В этой же категории Вадим Дудин стал серебряным призером, а Даниялу Каниеву вручили золотую медаль за победу в весовой категории до 31 килограмма.

Среди самбистов 2011–2012 годов рождения высшую степень в весе до 54 килограммов занял Максим Белов. Бронзовыми призерами стали Иван Клюйко и Руслан Гаджимурадов в категории 46 и 59 килограммов.

В администрации Реутова отметили, что спортсмены подтвердили высокий уровень подготовки спортсменов. Теперь им предстоит выступить в финале Московской лиги самбо, который пройдет 14 декабря.