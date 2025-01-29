Спортсмены из Реутова примут участие в чемпионате России по волейболу на снегу

Мужская команда из Реутова поучаствует во всероссийских соревнованиях по волейболу на снегу. Впервые в истории турнир пройдет в Московской области.

В Одинцовском парке в феврале подмосковная команда «Заречье-Одинцово» встретится с соперниками — ведущими командами из нескольких регионов России.

Участниками станут 22 мужские и женские сборные из Калининградской и Московской областей, Казани, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Краснодара, Нового Уренгоя, Кемерова и Белоруссии.

Сезон стартовал в Новом Уренгое, в конце января очередной этап пройдет в Сочи. Подмосковье примет матчи с 19 по 22 февраля. Победители встретятся в финале в Красноярске с 14 по 16 марта.

Чемпионат пройдет в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организовала состязания Всероссийская федерация волейбола.