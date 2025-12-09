Спортсмены из Раменского выступили на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо
Представители клуба «Славяне» завоевали медали сразу на двух масштабных спортивных форумах, проходивших в разных уголках Подмосковья и за его пределами. Так, команда по кикбоксингу отправилась в подмосковную Истру, где развернулся турнир, собравший порядка 600 участников со всей Московской области.
Раменские бойцы показали высокий уровень подготовки, принеся своему клубу целый урожай наград: Вера Гринац завоевала золотую медаль, Александр Зубков получил серебряную награду, Мария Таварткиладзе и Семен Немирович пополнили копилку клуба двумя бронзовыми медалями.
Параллельно с кикбоксерами, другая команда клуба «Славяне» отправилась покорять просторы Урала. В городе Нефтекамск, Республика Башкортостан, проходил турнир по тхэквондо «Урал-батыр», собравший сильнейших спортсменов из различных регионов России. Раменские единоборцы в командных боях заняли второе место. В общем командном зачете команда завоевала третье место.