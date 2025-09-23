Спортсмены из Раменского выступили на первенстве Подмосковья по карате

Раменские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на первенстве Московской области по киокусинкай карате, которое прошло в Видном. Это масштабное соревнование собрало лучших молодых каратистов региона, и воспитанники спортивной школы «Олимп Раменское» смогли завоевать сразу четыре медали.

Особое внимание заслужили успехи в дисциплине «ката» — соревнованиях, оценивающих технику исполнения комплексов движений. В возрастной категории юношей восьми-девяти лет не было равных двум спортсменам из Раменского — Степану Ганженко и Петру Фомину. Оба поднялись на высшую ступень пьедестала, завоевав золотые медали.

В не менее напряженных поединках «кумитэ» раменские каратисты также показали высокий уровень. Артур Джрагацпанян стал чемпионом в весовой категории до 35 килограммов среди юношей 12-15 лет. Александр Данаджи одержал победу в категории до 65 килограммов, а Алексей Данаджи завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов.