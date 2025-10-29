Спортсмены из Пушкино завоевали 15 медалей на соревнованиях по джиу-джитсу

Пушкинские спортсмены выступили на чемпионате и первенстве Московской области по джиу-джитсу, проходивших в Апрелевке, завоевав 15 медалей различного достоинства. На татами в Апрелевке сошлись около тысячи спортсменов со всех уголков Московской области.

«Конкуренция была жесткой, однако пушкинские борцы смогли проявить свои лучшие качества, доказав свое превосходство над соперниками. Особого внимания заслуживает выступление Кирилла Миненко, который продемонстрировал выдающиеся результаты и стал двукратным чемпионом, завоевав золотые медали сразу в двух возрастных категориях», — сообщили организаторы.

Также золотые медали в своих возрастных группах завоевали Алексей Кудюков, Александра Голышева, Дарья Игнатьева и Мирослава Каримова, а также Вера Никитина. Серебряные награды пополнили копилку пушкинской команды благодаря усилиям Алексея Кудюкова, Ульяны Козловой, Ярослава Лебезова и Полины Маслиновой. Бронзовыми призерами соревнований стали Бобур Супхонидинов, Кирилл Валеев, Даниил Ковальский, Федор Скульбедин и Валерия Нуриева.