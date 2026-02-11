Спортсмены из Пушкино заняли первые места на открытом турнире по дзюдо в Москве

8 февраля в столичном спорткомплексе «СКИФ» прошел открытый турнир по дзюдо, собравший сильнейших юных атлетов. Воспитанники клуба «Динамо-Ивантеевка» под руководством тренера Владимира Новичкова показали высокий уровень подготовки и привезли домой богатый урожай наград.

Победителями турнира стали Михаил Глазов и Дмитрий Градин, которые в каждой схватке демонстрировали уверенную технику и тактическую грамотность. Серебряные награды в копилку клуба принесли Тимур Карагулов и Рамир Кинжигалиев, запомнившиеся яркими бросками и упорством. Бронзовыми призерами стали Тамерлан Карагулов и Максим Билюшов, проявившие характер в напряженных поединках.

Тренер Владимир Новичков отметил, что каждая медаль — это результат ежедневных тренировок, дисциплины и преданности спорту. Соревнования в «СКИФе» стали серьезным испытанием для юных дзюдоистов, но они справились с волнением и достойно представили свой клуб и округ. Впереди у спортсменов новые старты и новые вершины.