Спортсмены из Пушкино выступили на турнире по самбо

В Пензе завершился XI Всероссийский турнир по самбо «Памяти сотрудников управления „А“ ЦСН ФСБ России, погибших при выполнении воинского долга» среди юношей и девушек возрастной категории 12-14 лет. Соревнования собрали сильнейших юных самбистов со всей страны, почтив память героев, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга.

Округ на турнире представили воспитанники клуба спортивных единоборств «Аврора», спортсмены школы олимпийского резерва и спортивной школы Пушкино. Самбисты завоевали в общей сложности четыре медали.

По результатам соревнований серебряную медаль в весовой категории до 54 килограммов выиграл Илья Конев. В весовой категории до 51 килограмма Елизавета Сюнякова также удостоилась серебряной награды. Бронзовые медали в копилку пушкинской команды добавили Ильи Батшев в весовой категории до 38 килограммов и Георгий Долгалев в весовой категории до 46 килограммов.