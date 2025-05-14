Спортсмены из Пушкино выступили на турнире по самбо

В Пензе завершился XI Всероссийский турнир по самбо «Памяти сотрудников управления „А“ ЦСН ФСБ России, погибших при выполнении воинского долга» среди юношей и девушек возрастной категории 12-14 лет. Соревнования собрали сильнейших юных самбистов со всей страны, почтив память героев, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга.
Округ на турнире представили воспитанники клуба спортивных единоборств «Аврора», спортсмены школы олимпийского резерва и спортивной школы Пушкино. Самбисты завоевали в общей сложности четыре медали.
По результатам соревнований серебряную медаль в весовой категории до 54 килограммов выиграл Илья Конев. В весовой категории до 51 килограмма Елизавета Сюнякова также удостоилась серебряной награды. Бронзовые медали в копилку пушкинской команды добавили Ильи Батшев в весовой категории до 38 килограммов и Георгий Долгалев в весовой категории до 46 килограммов.
Онлайн-голосование за премию «Золотой медвежонок» началось в Москве
Украинские боевики нанесли удар по больнице в Курской области
Диетолог Пристанский назвал хумус полезным, но высококалорийным блюдом
Трех жителей Подольска заподозрили в похищении человека ради выкупа
Борцы из Балашихи стали победителями всероссийского турнира
Жители Чехова смогут сдать нормативы ГТО на стадионе «Гидросталь»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте