Спортсмены из Пушкино выступили на фестивале «Крещенские морозы»

Юные атлеты спортивной школы «Ивантеевка» продемонстрировали высокий уровень мастерства на детском лыжном фестивале «Крещенские морозы — 2026». Соревнования, посвященные памяти Сергея Веселова, традиционно собрали сильнейших представителей лыжного спорта Подмосковья: на старт вышли более 500 участников.

Главным героем команды стал Артем Красавин. Он сумел завоевать серебряную медаль, финишировав вторым в своей возрастной группе. Мария Шулика заняла четвертое место, Любовь Козляковская заняла пятое место, Арина Пенязь вошла в топ-лист, заняв седьмое место, Дарья Смирнова и Таисия Тихова разделили десятую строчку итогового протокола.

«Ребята проявили настоящий спортивный характер и командный дух. Успешное выступление на фестивале такого масштаба подтверждает правильность выбранной методики подготовки и служит мощным стимулом для юных чемпионов перед следующими этапами соревновательного сезона», — отметили организаторы.