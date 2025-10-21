Спортсмены из Пушкино выиграли соревнования по дзюдо

Юные дзюдоисты из спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» завоевали полный комплект наград на муниципальных открытых соревнованиях по дзюдо среди юношей. Соревнования прошли в стенах спортивной школы «Ивантеевка».

Клуб «Динамо-Ивантеевка» на соревнованиях представляли спортсмены, тренирующиеся под руководством наставников Вадима Толчкова, Владимира Новичкова, Владимира Косякина и Максима Кобелянского. Золотые медали завоевали Степан Марков и Артем Сажнев. Серебряные медали пополнили копилку команды благодаря мастерству Кирилла Колтомова, Анатолия Быстрова, Даниэля Нистора и Вадима Ломунова. Бронзовыми призерами стали Иван Тиняков, Данил Бикеев, Михаил Бойко, Дмитрий Колтунов, Кирилл Гаврилов, Максим Кабанов, Арсений Старинский, Егор Бароха, Тимур Сидоров и Савелий Кокоткин.

Спортсменов поздравили с заслуженными наградами, отметив их преданность спорту, трудолюбие и командный дух. Юным дзюдоистам пожелали не останавливаться на достигнутом, покорять новые спортивные вершины и всегда оставаться сплоченной командой.