Спортсмены из Пушкино выиграли соревнования по дзюдо

Начало года ознаменовалось успехом для представителей ивантеевской школы единоборств. Воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» открыли соревновательный сезон, завоевав награды на межрегиональном турнире по дзюдо в Туле.

Соревнования, проходившие в финальные дни новогодних каникул, собрали сильнейших юных борцов.

«Несмотря на праздничный период, ивантеевские спортсмены подошли к стартам в отличной физической форме. Под руководством тренерского штаба в составе Вадима Толчкова, Владимира Новичкова и Максима Кобелянского ребята продемонстрировали не только отточенную технику бросков, но и исключительную тактическую подготовку», — сообщили организаторы.

Главным триумфатором соревнований стала Александра Чаброва, которая завоевала золотую медаль и поднялась на высшую ступень пьедестала. «Серебро» завоевали Анастасия Маркова и Тимур Карагулов. «Бронзу» выиграли Степан Марков, Максим Билюшов, Ратмир Кинжигалиев и Дмитрий Колтунов.

В администрации муниципалитета отметили, что столь высокая результативность — это не случайность, а плод системной работы, многочасовых тренировок и дисциплины.