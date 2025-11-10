Спортсмены из Пушкино выиграли соревнования по боксу

Пушкинские боксеры выступили на завершившихся в Люберцах соревнованиях, привезя домой полный комплект наград. Традиционные соревнования по боксу «Люберецкая перчатка», посвященные памяти заслуженного мастера спорта СССР Александра Сидорова, собрали на ринге более сотни спортсменов.

«В престижном турнире приняли участие 135 боксеров из Москвы и 22 городов Московской области, что подчеркивает высокий уровень конкуренции. Городской округ Пушкинский представлял боксерский клуб „Эра бокса“, выставивший на соревнования четырех перспективных бойцов», — сообщили организаторы.

Наибольшего успеха добился Владимир Акимов, который провел на ринге несколько боев и в финальном поединке одержал победу по очкам над своим соперником, завоевав первое место и золотую медаль турнира. Эдуард Буцын, для которого эти соревнования стали дебютом, дошел до финального поединка, где уступил более опытному сопернику, заняв второе место. Влад Маркелов, также представлявший клуб «Эра бокса», завоевал бронзовую медаль.