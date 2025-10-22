Спортсмены из Пушкино выиграли первенство Московской области по борьбе

В Королеве прошло Первенство Московской области по борьбе среди юниоров и юниорок в возрастной категории 18-20 лет, собравшее сильнейших молодых атлетов со всего Подмосковья. По итогам борьбы, спортсмены из Пушкино завоевали в общей сложности пять наград: одну золотую, одну серебряную и три бронзовых медали.

«Настоящим бриллиантом пушкинской команды стала Дарья Вольскова, представляющая спортивный клуб „Единство“. Она выступила в весовой категории до 47 килограммов, показав лидерство и завоевав заслуженную золотую медаль. Ее победа стала ярким подтверждением высокого уровня подготовки и таланта», — сообщили организаторы соревнований.

Серебряную награду в копилку округа принес Алексей Кудяков, который боролся в весовой категории до 58 килограммов. Его выступление было отмечено высоким мастерством, позволившим подняться на вторую ступень пьедестала почета. Тройное бронзовое пополнение наградной коллекции Пушкино обеспечили сразу трое спортсменов. Алексей Бондарь завоевал бронзу в весовой категории до 71 килограмма. Екатерина Ломакина стала бронзовым призером в категории до 54 килограммов. Кирилл Миненко, выступавший в весовой категории свыше 98 килограммов, замкнул тройку лидеров.