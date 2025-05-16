Спортсмены из Пушкино выиграли турнир по бадминтону

В Красноармейске прошли межрегиональные юниорские, юношеские и детские соревнования по бадминтону, собравшие более 170 спортсменов из различных уголков Московской области, Тверской области и Краснодарского края. Воспитанники местной спортивной школы завоевали в общей сложности 35 медалей.

Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера России Бориса Глебовича, чье имя навсегда вписано в историю этого вида спорта в Красноармейске. Именно он в 1959 году основал секцию бадминтона, которая воспитала более десятка чемпионов, прославивших округ на всероссийском и международном уровнях.

Местные спортсмены отличились как в одиночном, так и в парном разрядах. В копилке красноармейских юниоров оказалось 35 медалей различного достоинства, среди которых 12 золотых наград. По словам тренеров, триумфальное выступление на домашнем турнире стало заслуженной наградой за труд спортсменов, а также стимулом для дальнейших спортивных достижений.