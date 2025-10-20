Спортсмены из Пушкино стали призерами первенства Московской области по самбо

В Королеве в школе единоборств «Авангард» прошло первенство Московской области по борьбе самбо. Спортсмены из Пушкино стали призерами состязаний и выиграли множество медалей разного достоинства.

Соревнования проходили среди юниоров и юниорок в возрастной категории от 18 до 20 лет.

Золотую медаль выиграла Дарья Вольскова. Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 47 килограммов. Алексей Кудяков в весовой категории до 58 килограммов занял второе место. Алексею Бондарю, выступившему в весовой категории до 71 килограммов, вручили бронзовую медаль. Екатерина Ломакина в весовой категории до 54 килограммов также заняла третье место. Кирилл Миненко в весовой категории свыше 98 килограммов завоевал бронзовую медаль.

Теперь спортсмены из городского округа Пушкинский выступят на первенстве Центрального Федерального округа России по самбо, которые пройдут в Брянске с 4 по 6 декабря этого года.