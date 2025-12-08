Спортсмены из Пушкино стали призерами кубка Москвы по самбо

Спортсмены из Пушкино выступили в командном кубке по самбо, который прошел в Лужниках в Москве. В возрастной категории 11-12 лет Кравчук Михаил и Салов Сергей завоевали золотые медали.

Призерами соревнований стали воспитанники в возрастной категории 13-14 лет. Среди них был Лопаткин Иван, представляющий спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

Ребята тренируются по руководством тренера высшей категории Анастасии Аппаковой.

В администрации Пушкино отметили, что воспитанники показали настоящий бойцовский дух и пожелали им дальнейших побед.

