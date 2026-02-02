Спортсмены из Пушкино победили на зональном областном первенстве

В Московской области завершился открытый зимний турнир по боксу «Снежинка». На нем прошли зональные отборочные бои к первенству региона среди юношей двух возрастных категорий.

Соревнования собрали 148 спортсменов из 10 округов Подмосковья. Они показали высокую технику, силу воли и характер.

Воспитанники спортивной школы «Ивантеевка» выступили особенно успешно. В турнире участвовали 13 боксеров 13–14 лет и 9 спортсменов 15–16 лет.

«Результат превзошел ожидания.12 наших ребят завоевали золотые медали и вышли на первенство области», — отметили в школе.

В старшей группе победили семь боксеров, в младшей — пять.

Этот успех стал итогом упорных тренировок и работы тренеров.