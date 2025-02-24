Спортсмены из Пушкино победили на турнире по карате в Нижнем Новгороде

Чемпионат и первенство Федерации KWF России по киокушинкай-карате прошли в Нижнем Новгороде и собрали более 500 лучших спортсменов из 12 регионов. Каратисты округа стали победителями и призерами соревнований.

«Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, силу духа и преданность этому боевому искусству», — рассказали во Дворце спорта «Пушкино».

Елисей Осипенко занял второе место среди детей 12-13 лет весом до 50 килограммов, Ярослава Шемец стала третьей среди девочек 10-11 лет в весовой категории 45 килограммов, Денис Морозевич завоевал золотую медаль турнира среди мужчин весом более 90 килограммов.

Спортсмены тренируются во Дворце спорта «Пушкино» у мастера спорта, бронзового призера абсолютного чемпионата мира, бронзового призера чемпионата Европы и чемпиона России Дениса Морозевича.