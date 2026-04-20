Спортсмены из Протвина выиграли межрегиональные соревнования по гандболу в Ярославле

18 апреля в спорткомплексе МУ ДО «СШОР № 9 им. В. Л. Колеко» состоялось открытое Первенство города Ярославля по гандболу среди мальчиков до 12 лет (2015 года рождения). Первое место завоевала команда из города Протвино Московской области.

Второе место занял ярославский ГК «Олимп» (тренер Максим Игоревич Трифонов), третье — ГК «Триумф» (Ярославль, тренер М. И. Трифонов). На четвертом месте — МАУ ДО «СШ Витязь» им. В. И. Васильева из Чехова (тренер Олег Вячеславович Макаров), пятое место у московской команды «МГА» СШ «Тушино-2» (тренер Анастасия Павловна Краснова), шестое — у ГК «Молния» (Ярославль, тренер Сергей Юрьевич Пашко).

Протвинский гандболист Матвей Зайцев признан одним из лучших игроков прошедшего первенства — это почетное признание и повод для гордости за спортсмена.

С заслуженной победой поздравляем команду Протвино и тренера Алексея Михайловича Соловьева.