Конный турнир за кубок главы Подольска прошел в деревне Бородино

Соревнования за кубок главы городского округа состоялись в конноспортивном клубе «Фаворит» в деревне Бородино. Турнир проводился уже в 29-й раз и был приурочен ко Дню города.

Спортсмены соревновались в выездке и конкуре. Для участников организовали несколько видов маршрутов. Конники из Подольска показали высокие результаты, завоевав несколько призовых мест.

В общем зачете среди начинающих победителями стали Татьяна Гирчук и конь Норд Винд. Екатерина Конончук на Делориане выиграла бронзовую медаль. Обе спортсменки представляли клуб «Фаворит».

В состязаниях на предварительный приз А среди детей Варвара Шилова на Фархаде показала третий результат, а Мария Ивановская и Раритет стали обладателями серебряных наград.

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