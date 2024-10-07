Конный турнир за кубок главы Подольска прошел в деревне Бородино
Соревнования за кубок главы городского округа состоялись в конноспортивном клубе «Фаворит» в деревне Бородино. Турнир проводился уже в 29-й раз и был приурочен ко Дню города.
Спортсмены соревновались в выездке и конкуре. Для участников организовали несколько видов маршрутов. Конники из Подольска показали высокие результаты, завоевав несколько призовых мест.
В общем зачете среди начинающих победителями стали Татьяна Гирчук и конь Норд Винд. Екатерина Конончук на Делориане выиграла бронзовую медаль. Обе спортсменки представляли клуб «Фаворит».
В состязаниях на предварительный приз А среди детей Варвара Шилова на Фархаде показала третий результат, а Мария Ивановская и Раритет стали обладателями серебряных наград.
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