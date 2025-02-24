Спортсмены из Подольска выиграли более 10 медалей на турнире по стрельбе

Более 100 спортсменов из Подольска, Ступина и Каширы поучаствовали во втором этапе кубка «Меткий стрелок 2024-2025» в Подольске. Турнир по стрельбе из пневматической винтовки приурочили ко Дню защитника Отечества.

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск. Подольск на них представили спортивные команды «ФСК Заречье» и «Боевые партизаны».

Со стартом соревнований и праздником участников поздравили муниципальный депутат Александр Дудкин и президент детско-юношеского клуба «Русич», директор спортивной школы Олимпийского резерва «Пахра» Юрий Сверчков.

Участники сделали по три пробных и 10 зачетных выстрелов. Бронзовым призером стал Платон Новиков из ФСК «Заречье», а Мане Григорян из того же клуба заняла второе место. Кирилл Новоселов занял первое место, серебряным призером стал Александр Королев, бронзовым — Андрей Кубасов. Среди девочек Варвара Егорова из ФСК «Заречье» взяла бронзу.

Кроме того, в сборке-разборке автомата Калашникова на скорость лучшими стали Кирилл Новоселов, Максим Таберко, Дима Шумаков и Марина Скоробогатова из Подольска.

Победители и призеры получили кубки и медали. Третий турнир состоится в апреле. Его приурочат ко Дню космонавтики.