Спортсмены из Подольска стали призерами всероссийского турнира по карате

Всероссийский турнир по киокусинкай «Московский Кайман» завершился в центре спорта и образования «Самбо-70» в Москве, собрав 552 спортсмена из 27 регионов России. Участники соревновались в различных возрастных категориях: юноши и девушки 12-13 и 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, а также мужчины и женщины.

Спортсмены из Климовска продемонстрировали высокие результаты, завоевав две золотые и одну серебряную медали. В Климовской федерации киокусинкай первое место в категории 14-15 лет до 60 килограммов завоевал Сергей Витютин, а в категории 16-17 лет до 75 килограммов — Денис Хохлов. Серебряную медаль среди мужчин в весе до 90 килограммов получил Григорий Тымченко.

Клуб «Подольск-Додзе» также показал впечатляющие результаты, завоевав четыре первых места. Победителями стали Александр Ялыманов, Иван Коц, Матвей Виниченко и Артем Соловов. Второе место заняли Дарья Куприкова и Даниил Володин, а третье — Стивин Абугу и Арсений Тишкин. Особый приз «За самый короткий бой» получил Глеб Воротынцев.

В командном зачете победу одержала Московская область, второе место заняла Москва, а третье — Кировская область. Турнир «Московский Кайман» стал ярким событием в мире киокусинкай, объединив спортсменов со всей страны и продемонстрировав высокий уровень подготовки участников.

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