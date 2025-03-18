Спортсмены из Подольска стали призерами турнира по стрельбе из винтовки

Финальный этап зимнего кубка «Атаман» состоялся в физкультурно-спортивном клубе «Заречье» в Климовске. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки по силуэтным мишеням.

Всего за победу поборолись 77 спортсменов из Подольска, Ступина и Москвы. Поприветствовали их муниципальный депутат, директор ФСК «Заречье» Александр Дудкин и депутат, начальник территориального управления микрорайона Климовск, участник СВО Андрей Герасимов.

Стрельбу вели с четырех дистанций 10, 12, 15 и 18 метров из положения сидя или стоя. Спортсмены из Подольска завоевали семь призовых мест.

Победителем в классе «Открытый прицел» стал Иван Кинжибалов, бронзовым призером — Платон Новиков. Третье место в категории «Подростки 10-11 лет» занял Павел Москвин.

Лучшим в категории «Подростки 12-14 лет» оказался Александр Маруев. На втором месте расположился Дмитрий Шумаков, на третьем — Иван Колтунов. В категории «Юниоры 15-17 лет» третье место занял Серафим Волокушин.