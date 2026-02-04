Спортсмены из Подольска стали призерами первенства ЦФО по рукопашному бою

В первенстве и чемпионате Центрального федерального округа по универсальному бою в Домодедове в дисциплине «Средства защиты» подольские борцы из клуба рукопашного боя «Патриот» заняли восемь призовых мест. Всего в соревнованиях приняло участие более 370 спортсменов из 12 регионов России.

Руслан Безносов выиграл золотую медаль, Ангелина Гончарова — серебряную, а Иван Кулаковский, Эдгар Хачатрян, Ян Тимуш, Илья Анохин, Юрий Барц, и Святослава Бударова стали бронзовыми призерами.

На турнире присутствовал сенатор Российской Федерации, Герой России Юрий Нимченко. Он открыл состязания и вручил спортсменам удостоверения мастеров спорта. В упорной борьбе команда Московской области завоевала первое место на чемпионате и на первенстве Центрального федерального округа.

Все призеры получили путевки на первенство и чемпионат России, которые пройдут в Сочи со 2 по 5 апреля.