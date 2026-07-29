Спортсмены из Подольска стали призерами первенства ЦФО по метанию ножа

В Рязани прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивному метанию ножа. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 12 регионов.

Подольские метатели достойно представили Московскую область и завоевали полный комплект наград. В копилке подольской команды три золота, три серебра и четыре бронзы.

Андрей Булышкин поднялся на высшую ступень пьедестала во всех трех дисциплинах и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Серебро — у Дмитрия Майорова и Селены Юрьевой, бронза — у Максима Игонина, Никиты Журавлева, Андрея Кулибабы и Селены Юрьевой на другой дистанции.

Спортивное метание ножа — официальный вид спорта, признанный в России в 2019 году. Соревнования проходят на дистанциях от трех до девяти метров. Ножи метают сериями по три броска, на каждую дается не больше минуты. С нечетных дистанций бросают хватом за рукоять, с четных — за клинок.