Спортсмены из Подольска стали призерами первенства ЦФО по греко-римской борьбе

Юные борцы из Подольска успешно выступили на первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Глава городского округа Григорий Артамонов поздравил спортсенов с получением семи медалей разного достоинства.

Золотые медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Космос» и Федерации греко-римской борьбы Подольска Кирилл Дудкин, Дмитрий Тельпиз и Александр Боронин. Серебряную награду получил у Рустам Абдулаев, а бронзовые — Тимофей Черников, Максим Герасев и Ярослав Овчаров.

Греко-римская борьба в округе является одним из самых популярных видов спорта. В настоящее время этим видом спорта занимаются более 1 100 человек под руководством 22 тренеров-преподавателей. Власти видят этот интерес и поддерживают его. Недавно совместно с федерацией полностью обновили специализированный зал греко-римской борьбы в спортивном комплексе «Труд».