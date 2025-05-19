Спортсмены из Подольска стали призерами открытого турнира по тяжелой атлетике

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялся открытый турнир, посвященный 110-летнему юбилею тяжелой атлетики. Хозяева состязаний выиграли девять призовых мест.

Мероприятие объединило свыше 50 участников из разных городов Московской области. Гостями турнира стали представители администрации Подольска, депутаты, ветераны и прославленные спортсмены, среди которых: заместитель главы городского округа Вадим Буров, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, депутат Московской областной думы Павел Максимович, президент Московской областной федерации тяжелой атлетики Владислав Малыгин, многократный чемпион России, СНГ, Европы и мира среди ветеранов Василий Зубов, заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион Дмитрий Берестов, мастер спорта России, участник Олимпийских игр Константин Старикович, вице-президент федерации тяжелой атлетики Москвы Алексей Безбородов.

За вклад в развитие спорта на мероприятии отметили директора Спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Юрия Сверчкова, тренеров-преподавателей Никиту Мартынова и Сергея Валуева, спортсменку Варвару Иночкину, спортсмена Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» Ивана Крутова.

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Ольга Фомина лидировала в абсолютном зачете по системе Синклера среди девушек и женщин. Среди мужчин лучшим стал Иван Крутов, а среди юношей отличился Кирилл Мартынов из спортшколы «Пахра».

Отметим, что 28 мая 1915 года считают днем рождения тяжелой атлетики в Подольске. Тогда прошли первые любительские состязания по поднятию гирь и штанг.