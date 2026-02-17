Спортсмены из Подольска стали призерами на международном турнире по единоборствам

На Международном детско-юношеском турнире по полноконтактному бою Russia Open подольские спортсмены завоевали четыре медали. Состязания проходили в Одинцове, в них приняли участие около 500 детей в возрасте 7–11 лет из 33 регионов России и ближнего зарубежья.

Юные спортсмены из клуба рукопашного боя «Патриот» провели захватывающие бои и взяли по одной золотой и серебряной медали и две бронзовых.

В разделе «В кимоно» победил Артем Борзенков, второе место — Тихон Толпыгин. В разделе «Без кимоно» третье место присудили Дмитрию Гармашеву и Тихону Толпыгину. Спортсмены ранее прошли региональный отбор и на чемпионат приехали только победители и призеры. Лучшие борцы в своих возрастах боролись за чемпионские пояса и медали.

Турнир приурочили ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.