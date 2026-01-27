Спортсмены из Подольска стали призерами международного турнира по карате

Подольские спортсмены выиграли три золотые и две серебряных медали на международных соревнованиях по кекусинкай Moscow Open. Состязания проходили с 24 по 25 января в Московском центре боевых искусств среди юношей и девушек (12-13, 14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет), мужчин и женщин (старше 18 лет).

Спортсмены из клуба «Подольск-додзе» и спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» продемонстрировали выдающиеся результаты и настоящий характер. Иван Коц, Даниил Володин и Арсений Тишкин стали победителями, Рустам Алиев и Александр Сазонов — серебряными призерами.

Также на площадке прошли региональные соревнования среди мальчиков и девочек 8-11 лет по кекусин-ката, кекусин-ката-группа, кекусин-весовая категория.

«Подольск-додзе» и спортивная школа «Пахра» не первый раз показывают высокие спортивные результаты. Осенью подольские каратисты заняли первое место на чемпионате мира в Токио.