Спортсмены из Подольска победили на всероссийском турнире по фланкировке

Воспитанники школы «Клуб 360» завоевали золото, серебро и бронзу на всероссийском турнире по фланкировке шашкой в Подольске. Состязания на территории Центрального федерального округа организовали впервые.

Золотые, серебряные и бронзовые медали на Всероссийском турнире по фланкировке шашкой «Кубок России — 2024» завоевали воспитанники школы «Клуб 360» Дома культуры «ЗИО» — структурного подразделения культурно-досугового центра «Южный» — под руководством Юлии Чередниченко. Серебряные медали заработали кадеты и взрослые в командных дисциплинах.

Соревнования прошли по двум дисциплинам: «фланкировка одиночная показательная» и «фланкировка командная показательная». В турнире участвовали 92 спортсмена, в их числе 65 представителей одиночных дисциплин и 54 командных со всей России.

Среди девочек семи-десяти лет второе место завоевала Алиса Гребенник. Виктория Тришина заняла первое место среди девочек 11 лет. Артем Фадеев — второе место среди мальчиков 11-13 лет. Среди кадетов-девушек 14-17 лет второе место заняли Александра Зубкова и Софья Бакалдина, третье досталось Анастасии Казначеевой.

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