Спортсмены из Подольска победили на турнире по греко-римской борьбе

Воспитанники спортивной школы «Космос» и Федерации греко-римской борьбы из Подольска выступили на открытых соревнованиях в Клину. Они привезли оттуда пять золотых, три серебряных и 10 бронзовых медалей.

Участниками состязаний стали 187 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Калязина, Вышнего Волочка, Клина, Подольска, Павловского Посада и других округов Подмосковья.

Абсолютными победителями стали Кирилл Дудкин, Георгий Гребнев, Ашот Саргсян, Ярослав Овчаров, Дмитрий Тельпиз из Подольска. Серебряными призерами оказались Михаил Акимов, Андрей Бурьянов и Алексей Лагун.

На третьем месте разместились подольские спортсмены Асадбек Собиров, Иван Лейт, Артавазд Абгарян, Тимофей Черников, Марк Джишкариани, Вадим Селивашко, Константин Долгов, Никита Третьяков, Петр Шимченок и Павел Шахбазов.

Также сборные соревновались в общекомандном зачете. Здесь лучшей стала команда из Клина. Серебро — у команды из Подольска, бронза — у сборной из Санкт-Петербурга.