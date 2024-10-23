Спортсмены из Подольска победили на соревнованиях по греко-римской борьбе

Спортсмены из Подольска взяли золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе в Ярославле. Максим Головенчиц занял первое место, а Максим Пыльцин и Денис Гимадеев — второе.

На Всероссийские соревнования памяти подполковника Владимира Лататуева приехали лучшие спортсмены России, чтобы почтить память военного и показать мастерство. Подольск представили воспитанники школы олимпийского резерва «Космос» совместно с окружной Федерацией греко-римской борьбы.

Спортсмены показали достойные результаты. Максим Головенчиц победил в весовой категории 45 килограммов. Максим Пыльцин стал вторым среди борцов 65 килограммов, а Денис Гимадеев — в весовой категории 80 килограммов.

Всероссийские соревнования памяти подполковника Лататуева стали важным событием в мире греко-римской борьбы.

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