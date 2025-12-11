Спортсмены из Подольска победили на кубке России по карате

Восемь медалей завоевали спортсмены городского округа на всероссийских состязаниях. Турнир прошел в Краснодаре среди сильнейших каратистов из разных регионов страны.

Московскую область на турнире представил спортивный клуб «Подольск — Додзе», который уже не в первый раз демонстрирует высокий уровень подготовки своих воспитанников на всероссийской арене.

По итогам турнира подольские спортсмены всего завоевали восемь медалей. Золото — у Владислава Ли, Владимира Олехова, Стивина Абугу. Серебро — у Серго Арменяна, Ивана Комарова, Никиты Закаблук. Бронза — у Данилы Белышева и Ильи Иванникова.

В клубе «Подольск — Додзе» занимается порядка тысячи подольчан разного возраста. Недавно воспитанники клуба уже подтверждали свой высокий уровень мастерства и привезли с чемпионата и первенства мира 12 медалей.