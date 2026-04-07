Спортсмены из Подмосковья завоевали три медали на «Кубке Подмосковья»

На всероссийских соревнованиях «Кубок Подмосковья» по прыжкам в воду сборная Московской области показала отличные результаты, завоевав две золотые и одну серебряную медали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди юниоров первое место заняли Владислав Качанов и Илья Надеев, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта из Электростали. Они набрали 364,14 балла. В этой же дисциплине второе место заняли Спартак Гаркуша и Артем Великанов с результатом 334,74 балла.

Еще одну золотую медаль подмосковной команде принесла Виктория Казанцева, выступавшая в паре с Артемом Великановым в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Их результат — 259,44 балла.

Всероссийские соревнования «Кубок Подмосковья» проходили с 30 марта по 5 апреля 2026 года в Рузе (Московская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

