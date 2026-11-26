Спортсмены из Московской области завоевали золотую, три серебряные и три бронзовые медали на первенстве и чемпионате мира по грэпплингу UWW. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования прошли с 23 по 25 ноября в Баку (Азербайджан). Золото в первенстве мира в возрастной категории U15 завоевала Диана Соничева (до 80 килограммов, Наро-Фоминск). Она одержала три победы в схватках над представительницами России, Казахстана и Украины.

Серебряные медали в возрастной группе U20 завоевали Арина Останина (до 58 килограммов, Наро-Фоминск), побеждавшая на первенстве мира соперниц из Испании, Германии и России, и Радомир Останин (до 53 килограммов, Наро-Фоминск) в чемпионате мира. Останин был сильнее спортсмена из Индии, а также встретился с еще одной представительницей Подмосковья Марией Самоцуповой (до 53 килограммов, Дмитров), которая в итоге заняла третье место в этой весовой категории. В финале Останин уступил испанской спортсменке. Еще одно серебро подмосковной команде принесла Мария Воробьева (до 46 килограммов, Коломна), выступавшая в возрастной категории U17.

Бронзовые медали в первенстве мира завоевали Евгений Быстров (до 84 килограммов, Наро-Фоминск) в возрастной группе U20 и Мария Калашникова (до 52 килограммов, Лыткарино) в возрастной группе U15.

Турнир под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) собрал более 600 атлетов из 35 стран и включал соревнования в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Спортсмены соревновались в возрастных категориях U15, U17, U20 и среди взрослых.