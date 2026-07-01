Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на турнире по настольному теннису

С 24 по 28 июня в Пекине (Китай) прошли международные соревнования по настольному теннису ITTF World Para Elite Beijing 2026. Представители Московской области Маляк Алиева и Юрий Ноздрунов привезли оттуда золотую и две бронзовые медали.

Маляк Алиева стала победительницей соревнований в личном разряде (класс 6). В групповом этапе она уступила китаянке, но затем обыграла спортсменок из Таиланда и Польши. В плей-офф она последовательно обошла трех китайских соперниц и взяла реванш в финале.

Кроме того, Маляк Алиева завоевала бронзу в смешанном парном разряде (класс XD14) в дуэте с Артемом Яковлевым из Саратовской области.

Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером в личном разряде (класс 9). На групповом этапе он одержал три победы в трех матчах. В четвертьфинале российский спортсмен обыграл австралийца, однако в полуфинале уступил спортсмену из Бельгии и завершил турнир с бронзовой наградой.

Спортсмены представляют Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области. Всего сборная России на турнире завоевала четыре медали: одну золотую и три бронзовые.