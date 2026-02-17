Спортсмены из Подмосковья завоевали медали на международном турнире по самбо

Представители Московской области продемонстрировали высокий уровень подготовки на XXX Международном турнире по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды.

В весовой категории до 71 кг серебряную медаль получил Сергей Никулин из спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам города Воскресенска. В этой же категории золотую награду выиграл представитель Белоруссии. Третье место разделили россиянин Кожемякин Игнатий и спортсмен из Белоруссии.

Бронзовую награду в весовой категории до 79 кг выиграл Дмитрий Яшин (также из спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам города Воскресенска). Первое и третье место заняли спортсмены из Белоруссии.

XXX Международный турнир по самбо проходил с 13 по 15 февраля 2026 года в городе Минске. В юбилейном старте приняли участие представители восьми стран: России, Армении, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Белоруссии.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram (https://t.me/minsportmo), VK (https://vk.com/minsportmosobl) и МАХ (https://max.ru/id5047132964_gos).