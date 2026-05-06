Спортсмены из Подмосковья завоевали 4 медали на турнире по дзюдо

Представители Московской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Легенды Петербургского дзюдо». В копилке подмосковных спортсменов оказались золото, серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победитель в весовой категории до 66 кг — Иван Цветков (областной Центр олимпийских видов спорта, Подольск). Бронзовым призером стал Андрей Самойленко из Дмитрова, разделив пьедестал с представителем Челябинской области.

Иван Золотов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Красногорск) завоевал серебро в весовой категории до 73 кг. Его соседями по пьедесталу почета стали дзюдоисты из Санкт-Петербурга и Москвы.

Всероссийские соревнования «Легенды Петербургского дзюдо» прошли с 1 по 3 мая 2026 года в Санкт-Петербурге. Турнир проводится с 2019 года в рамках проекта по сохранению памяти о выдающихся деятелях ленинградского и петербургского дзюдо. Победители соревнований получили право на присвоение звания «Мастер спорта России», а также путевки на Кубок и чемпионат России по дзюдо. Всего в турнире приняли участие 160 спортсменов из 16 регионов России.

