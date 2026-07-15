Спортсмены из Подмосковья выиграли 4 медали на Кубке России по плаванию

Представители Московской области показали выдающиеся результаты на Кубке России по плаванию на открытой воде. Соревнования проходили с 11 по 13 июля в деревне Лопотово. Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья сообщила, что местные спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медаль.

Обладателем трех золотых медалей стал Александр Степанов из областного Центра олимпийских видов спорта. Он победил на дистанциях 10 км, 5 км и в спринте на выбывание на 3 км.

Серебряную медаль в этом же спринте выиграл Денис Адеев, также представляющий областной Центр олимпийских видов спорта.

Кубок России по плаванию на открытой воде — это один из главных стартов сезона для марафонцев в России. Турнир позволяет спортсменам попасть в национальную сборную и подготовиться к международным соревнованиям. Он проводится в рамках государственной программы «Спорт России».