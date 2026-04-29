Спортсмены из Подмосковья взяли две медали на чемпионате России по фехтованию

На чемпионате России по фехтованию, который проходил с 22 по 29 апреля 2026 года в Казани, представители Московской области показали отличные результаты. Они завоевали одну золотую и одну серебряную медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В дисциплине «шпага» среди мужчин чемпионский титул получил спортсмен из Подмосковья Дмитрий Швелидзе. В финальном поединке он сумел обойти соперника из Санкт-Петербурга. Третью ступень пьедестала почета разделили представители Москвы и Новосибирской области.

Среди женщин в личном первенстве по шпаге серебряным призером стала Кристина Ясинская. Золотую медаль завоевала спортсменка из Москвы. Бронзовые награды получили представительницы Москвы и Самарской области.